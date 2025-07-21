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Глава МЗС Франції їде до Києва на нараду послів

Київ, Понеділок 21 липня 2025 09:45
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Глава МЗС Франції їде до Києва на нараду послів Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (x.com/jnbarrot)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибуде до Києва у понеділок, 21 липня. Він візьме участь у нараді послів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Барро в X (Twitter).

"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - написав він.

Глава МЗС Франції також опублікував фото з потяга, яким, ймовірно, прямує до столиці України.

Конференція послів

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, у Києві відбудеться конференція послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили". Очікується, що на ній виступить президент України Володимир Зеленський.

Напередодні 20 липня десятки послів України відвідали Запорізьку область, через яку проходить лінія фронту. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, посли відвідали безпосередньо позиції, а також Оріхівський район разом із містом Оріхів.

Також Сибіга доповів президенту щодо візиту послів до Запорізької області. Зеленський назвав основні завдання, які стоять перед українськими дипломатами - це постачання та виробництво зброї, відбудова України та санкції проти РФ.

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