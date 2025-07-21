Глава МИД Франции едет в Киев на совещание послов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибудет в Киев в понедельник, 21 июля. Он примет участие в совещании послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Барро в X (Twitter).

Глава МИД Франции также опубликовал фото с поезда, которым, вероятно, направляется в столицу Украины.

"Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", - написал он.

Конференция послов

Напомним, что сегодня, 21 июля, в Киеве состоится конференция послов Украины под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы". Ожидается, что на ней выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне 20 июля десятки послов Украины посетили Запорожскую область, через которую проходит линия фронта. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, послы посетили непосредственно позиции, а также Ореховский район вместе с городом Орехов.

Также Сибига доложил президенту о визите послов в Запорожскую область. Зеленский назвал основные задачи, которые стоят перед украинскими дипломатами - это поставки и производство оружия, восстановление Украины и санкции против РФ.

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