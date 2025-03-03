Глава МЗС Франції про ініціативу щодо перемир’я: РФ має "продемонструвати добру волю"

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що загроза війни на європейському континенті зараз є найвищою за всю історію.

За його словами, фронт наближається до ЄС, а сама загроза неухильно зростає вже 15 років. Барро зазначив, що саме тому Франція протягом семи років посилює обороноздатність, а європейські країни починають усвідомлювати реальність загрози.

Міністр також прокоментував ініціативу Франції та Великої Британії щодо місячного перемир’я на території України. Вона має стосуватися повітряного простору, морських шляхів та енергетичної інфраструктури.

Барро наголосив, що дотримання такого перемир’я могло б стати "демонстрацією доброї волі" Кремля та передумовою для майбутніх мирних переговорів.

"Саме тоді почнуться справжні переговори про мир, тому що ми хочемо миру, але ми хочемо міцного миру та тривалого миру", - наголосив він.

Напередодні в Лондоні відбувся саміт європейських союзників України, присвячений підтримці Києва та зміцненню оборонних спроможностей. Зустріч відбулася на тлі змін у відносинах між Москвою та Вашингтоном після обрання Дональда Трампа.