Глава МИД Франции об инициативе по перемирию: РФ должна "продемонстрировать добрую волю"

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что угроза войны на европейском континенте сейчас является самой высокой за всю историю.

По его словам, фронт приближается к ЕС, а сама угроза неуклонно растет уже 15 лет. Барро отметил, что именно поэтому Франция в течение семи лет усиливает обороноспособность, а европейские страны начинают осознавать реальность угрозы.

Министр также прокомментировал инициативу Франции и Великобритании относительно месячного перемирия на территории Украины. Она должна касаться воздушного пространства, морских путей и энергетической инфраструктуры.

Барро отметил, что соблюдение такого перемирия может стать "демонстрацией доброй воли" Кремля и предпосылкой для будущих мирных переговоров.

"Именно тогда начнутся настоящие переговоры о мире, потому что мы хотим мира, но мы хотим прочного мира и длительного мира", - подчеркнул он.

Накануне в Лондоне состоялся саммит европейских союзников Украины, посвященный поддержке Киева и укреплению оборонных возможностей. Встреча состоялась на фоне изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном после избрания Дональда Трампа.