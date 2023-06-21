Глава МЗС Франції представила новий механізм військового страхування для підтримки України
Новий механізм військового страхування для підтримки відновлення України реалізовуватиметься через французький державний інвестиційний банк.
Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я оголошую сьогодні про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною через французький державний інвестиційний банк", - сказала Колонна на конференції з відновлення України в Лондоні.
Вона додала, що план французького уряду узгоджується із механізмом страхування, запропонованим Великобританією та Україною.
Страхування військових ризиків
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на конференції з відновлення України у Лондоні заявив, що нова система страхування військових ризиків буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.
"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунути один із найбільших бар'єрів та дати інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак.
Сунак також сказав, що понад 400 компаній із 38 країн із сукупною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів підписалися на участь у програмі Лондонського Сіті.
Конференція у Лондоні
Сьогодні у Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.
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