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Глава МЗС Франції представила новий механізм військового страхування для підтримки України

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Україна, Середа 21 червня 2023 14:20
Глава МЗС Франції представила новий механізм військового страхування для підтримки України Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін Колона (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Новий механізм військового страхування для підтримки відновлення України реалізовуватиметься через французький державний інвестиційний банк.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я оголошую сьогодні про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною через французький державний інвестиційний банк", - сказала Колонна на конференції з відновлення України в Лондоні.

Вона додала, що план французького уряду узгоджується із механізмом страхування, запропонованим Великобританією та Україною.

Страхування військових ризиків

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак на конференції з відновлення України у Лондоні заявив, що нова система страхування військових ризиків буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.

"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунути один із найбільших бар'єрів та дати інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак.

Сунак також сказав, що понад 400 компаній із 38 країн із сукупною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів підписалися на участь у програмі Лондонського Сіті.

Конференція у Лондоні

Сьогодні у Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У ній беруть участь понад тисяча представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції заявив, що США виділять додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу Україні у відновленні після російського вторгнення

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак повідомив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

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