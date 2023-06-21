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Глава МИД Франции представила новый механизм военного страхования для поддержки Украины

Новина українською →
Украина, Среда 21 июня 2023 14:20
Глава МИД Франции представила новый механизм военного страхования для поддержки Украины Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новый механизм военного страхования для поддержки восстановления Украины будет реализовываться через французский государственный инвестиционный банк.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает т РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я объявляю сегодня о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через французский государственный инвестиционный банк", - сказала Колонна на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Она добавила, что план французского правительства согласуется с механизмом страхования, предложенным Великобританией и Украиной.

Страхование военных рисков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что новая система страхования военных рисков будет направленна на помощь предприятиям инвестировать в Украину.

"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак.

Сунак также сказал, что более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в программе Лондонского Сити.

Конференция в Лондоне

Сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения

Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

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