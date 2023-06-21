Глава МИД Франции представила новый механизм военного страхования для поддержки Украины
Новый механизм военного страхования для поддержки восстановления Украины будет реализовываться через французский государственный инвестиционный банк.
Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает т РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я объявляю сегодня о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через французский государственный инвестиционный банк", - сказала Колонна на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Она добавила, что план французского правительства согласуется с механизмом страхования, предложенным Великобританией и Украиной.
Страхование военных рисков
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявил, что новая система страхования военных рисков будет направленна на помощь предприятиям инвестировать в Украину.
"Это огромный шаг вперед к тому, чтобы помочь страховщикам гарантировать инвестиции в Украину, устранить один из самых больших барьеров и дать инвесторам уверенность, необходимую им для действий", - сказал Сунак.
Сунак также сказал, что более 400 компаний из 38 стран с совокупной рыночной капитализацией в 4,9 триллиона долларов подписались на участие в программе Лондонского Сити.
Конференция в Лондоне
Сегодня в Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В ней принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции заявил, что США выделят дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь Украине в восстановлении после российского вторжения
Премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.
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