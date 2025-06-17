Глава МЗС Франції порадив Кремлю почати "встановлювати мир" з України

Після нічної атаки Росії по Україні глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро різко засудив дії Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Барро у соцмережі Х.
Він підкреслив, що Росія, яка заявляє про прагнення до миру на Близькому Сході, повинна спершу припинити війну в Україні.
"Смертельна атака в Україні з боку режиму Володимира Путіна, чия жорстокість і цинізм справді не знають меж. Кремлю, який хоче встановити мир на Близькому Сході: почніть з України", - заявив Барро.
Ця заява пролунала на фоні чергової атаки на Україну 17 червня, що викликала міжнародне засудження дій Росії.
У ніч проти 17 червня Росія здійснила одну з найпотужніших атак на Україну з початку 2025 року. Під ударами опинились Київ, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя та інші регіони.
За офіційною інформацією, Росія випустила щонайменше 440 дронів-камікадзе "Шахед", а також щонайменше 32 ракети, серед яких були ракети типу Х-101, "Кинджал" та балістичні "Іскандери". Атака тривала понад 9 годин - одну з найдовших з початку повномасштабної війни.
Українська ППО, попри виснаження систем, змогла збити понад 428 цілей, у тому числі більшість дронів і частину ракет. Водночас, понад два десятки об'єктів у Києві зазнали прямих влучань - зруйновані багатоповерхівки, дитсадки, навчальні заклади, адмінбудівлі.
У Києві внаслідок ударів загинуло щонайменше 15 людей, ще понад 100 поранено. Серед жертв громадянин США, який перебував у столиці.
Президент Володимир Зеленський назвав атаку "черговим терактом Росії" і закликав міжнародну спільноту не ігнорувати масштаб злочину.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив 18 червня Днем жалоби, підкресливши, що подібні обстріли мирного міста нічим іншим, як геноцидом, назвати не можна.
Міністр енергетики повідомив про пошкодження кількох енергетичних об'єктів. ДТЕК підтвердив поранення двох енергетиків внаслідок атаки в Дніпропетровській області FPV-дронами.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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