Глава МЗС Франції порадив Кремлю почати "встановлювати мир" з України

Він підкреслив, що Росія, яка заявляє про прагнення до миру на Близькому Сході, повинна спершу припинити війну в Україні.

"Смертельна атака в Україні з боку режиму Володимира Путіна, чия жорстокість і цинізм справді не знають меж. Кремлю, який хоче встановити мир на Близькому Сході: почніть з України", - заявив Барро.

Ця заява пролунала на фоні чергової атаки на Україну 17 червня, що викликала міжнародне засудження дій Росії.