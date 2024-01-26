Глава МЗС Фінляндії пояснила, навіщо Росія направляє до країни мігрантів

Фінляндія повністю закрила кордон із Росією, оскільки Москва умисно направляла до країни та ЄС людей із кримінальним минулим, які можуть вчиняти акти шпигунства або саботажу.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновниці виданню RND.

За її словами, Москва цілеспрямовано мобілізує людей із третіх країн та відправляє їх до Фінляндії та країни ЄС, тож Гельсінкі вимушено закрили весь кордон з Росією.

Вона додала, що Фінляндія захищає не лише власний кордон, але й кордони ЄС та НАТО, адже "якщо така держава, як Росія, використовує людей для ведення гібридної війни, то наших чинних законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції з прав людини".

Валтонен зазначила, що прикордонні переходи з Росією наразі закриті, але ситуація з безпекою на кордоні усе ще залишається серйозною.

"Лише минулого тижня сухопутний кордон з Фінляндією перетнули 15 мігрантів. Це не лише незаконно, але й дуже небезпечно при мінус 20 градусах і глибокому снігу. Ми повинні очікувати, що Росія і надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу. Нещодавно після перетину на теренах нашої країни зникли 160 росіян. І мене турбує цей факт", - сказала очільниця фінського зовнішньополітичного відомства.

Вона назвала "абсолютно неприйнятним, що третя країна може вирішувати, які люди приїжджають до Фінляндії та ЄС, особливо коли вона (країна. - ред.) усе ще веде незаконну агресивну війну". І додала, що серед мігрантів з Росії є багато людей з кримінальним минулим.

"Росіяни навіть відправляють до нас людей, які були причетні до воєнних злочинів. Ми не знаємо, які домовленості цих людей з російською владою. Деякі з них розповіли фінським органам у справах біженців, що Росія відправила б їх на війну в Україну, якби вони не перетнули кордон. Отже, якщо Росія дозволяє цим людям воювати в Україні, то вони можуть воювати деінде. Їх можуть використовувати з метою шпигунства або саботажу", - зазначила Валтонен.

Закриття кордону Фінляндії з Росією

30 листопада 2023 року влада Фінляндії закрила всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, щоі намагалися потрапити до країни.

13 грудня уряд відновив роботу двох КПП, але вже за кілька днів знову повністю їх закрив через нову хвилю мігрантів.

11 січня уряд Фінляндії подовжив закриття кордонів із Росією ще на місяць - до 11 лютого.

Прикордонна служба країни вирішила збудувати більшу кількість тимчасових загороджень для запобігання нелегальному перетину кордону. Тимчасові загородження будують із спеціального дроту стандарту НАТО.

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