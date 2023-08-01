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Глава МЗС Фінляндії: Будь-яка ескалація - це рішення Росії

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Європа, Вівторок 01 серпня 2023 08:58
Глава МЗС Фінляндії: Будь-яка ескалація - це рішення Росії Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (facebook com elinamariavaltonen)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Будь-яка ескалація, створена Росією, це виключно рішення Росії. І Захід не повинен нести за неї відповідальність у плані так званого "провокування".

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна розповіла міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

"Я думаю, що Захід повинен розуміти, і ми всі робимо для цього, що ескалація, якщо вона має місце, - це рішення Росії. І жодна дія, яку ми тут здійснюємо, не тягне за собою якусь ескалацію, а тим більше не робить її виправданою", - сказала вона.

Вона уточнила, що є люди, які також зрозуміло вважають, що Захід, принаймні, не повинен провокувати Росію.

"Таким чином ми розуміємо, що є певне занепокоєння, особливо якщо ви знаходитесь трохи далі від кордону з Росією і ви звикли до традиційної політики щодо неї. Звичайно, це значно змінилося за останні півтора року", - наголосила міністр.

При цьому Валтонен додала, що позиція Фінляндії полягає в тому, що Росія несе відповідальність за свої дії, і вони не відповідають міжнародному праву, і це саме вони роблять ці страшні дії та злочини.

"Тому ми на Заході не повинні брати на себе відповідальність за це. Звичайно, ми відповідальні за свої дії, але немає нічого, що виправдовувало б дії Росії останніми місяцями чи роками в цьому напрямі", - уточнила вона.

Вона нагадала, що за останні 20 років Захід намагався включити Росію в різні види співпраці.

"Було стільки спроб на політичному рівні, а також у торгівлі та економіці - і до чого це призвело? Ми не змогли запобігти спочатку захопленню Криму, а потім вторгненню Росії в Україну", - резюмувала міністр.

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