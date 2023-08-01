Глава МИД Финляндии: Любая эскалация - это решение России

Любая эскалация, созданная Россией, это исключительно решение России. И Запад не должен нести за нее ответственность в плане так называемого "провоцирования".

"Я думаю, что Запад должен понимать, и мы все делаем для этого, что эскалация, если она имеет место, - это решение России. И ни одно действие, которое мы здесь осуществляем, не влечет какой-то эскалации, а тем более не делает ее оправданной", - сказала она.

Она уточнила, что, есть люди, которые также понятным образом считают, что Запад, по крайней мере, не должен провоцировать Россию.

"Таким образом, мы понимаем, что есть определенная обеспокоенность, особенно если вы находитесь немного дальше от границы с Россией и вы привыкли к традиционной политике по отношению к ней. Конечно, это значительно изменилось за последние полтора года", - подчеркнула министр.

При этом Валтонен добавила, что позиция Финляндии заключается в том, что Россия несет ответственность за свои действия, и они не соответствуют международному праву, и это именно они совершают эти страшные действия и преступления.

"Поэтому мы на Западе не должны брать на себя ответственность за это. Конечно, мы ответственны за свои действия, но нет ничего, что оправдывало бы действия России в последние месяцы или годы в этом направлении", - уточнила она.

Она напомнила, что за последние 20 лет Запад пытался включить Россию в различные виды сотрудничества.

"Было столько попыток на политическом уровне, а также в торговле и экономике - и к чему это привело? Мы не смогли предотвратить сначала захват Крыма, а затем вторжение России в Украину", - резюмировала министр.