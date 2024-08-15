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Глава МЗС Естонії про застосування Україною наданої зброї: обмежень ніколи не було

Четвер 15 серпня 2024 23:04
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Глава МЗС Естонії про застосування Україною наданої зброї: обмежень ніколи не було Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Естонія стежить за діями українських військ на території Курської області. Вони є частиною самооборони України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Україна має право захищатися і атакувати законні військові об'єкти на російській території. Я хотів би повторити, що Естонія ніколи не встановлювала жодних обмежень щодо того, де і як Україна може використовувати надану нами військову допомогу", - заявив Цахкна.

Він нагадав, що саме Росія розпочала агресію проти України. А це значить, що війна закінчиться тоді, коли Росія виведе свої війська з усієї території України і припинить усі бойові дії.

"Естонія повністю підтримує Україну в її спробах відбити агресора зі своєї території та перемогти у війні, саме тому ми уважно стежимо за операцією України в Курську", - заявив міністр.

Естонія підтримує Україну під час війни

Естонія всебічно підтримує Україну, надаючи військову, гуманітарну та фінансову допомогу, приймаючи біженців і підтримуючи на міжнародному рівні. Окрім цього посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила про готовність Таллінна розглянути можливість відправлення своїх військових до України.

Варто нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення Росії союзники підтримували Україну. Однак однією з умов надання військової допомоги було її використання в межах суверенних територій України.

Після того як у травні 2024 року РФ почала повторний наступ на півночі Харківської області - низка партнерів зняли обмеження щодо застосування Україною озброєння.

Зокрема, прем'єр Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow. Детальніше про дозвіл від Британії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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