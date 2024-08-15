Глава МЗС Естонії про застосування Україною наданої зброї: обмежень ніколи не було

Естонія стежить за діями українських військ на території Курської області. Вони є частиною самооборони України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Україна має право захищатися і атакувати законні військові об'єкти на російській території. Я хотів би повторити, що Естонія ніколи не встановлювала жодних обмежень щодо того, де і як Україна може використовувати надану нами військову допомогу", - заявив Цахкна.

Він нагадав, що саме Росія розпочала агресію проти України. А це значить, що війна закінчиться тоді, коли Росія виведе свої війська з усієї території України і припинить усі бойові дії.

"Естонія повністю підтримує Україну в її спробах відбити агресора зі своєї території та перемогти у війні, саме тому ми уважно стежимо за операцією України в Курську", - заявив міністр.