Глава МЗС Естонії: світ може повернутися до епохи "віку імперій", коли "сила робить право"

Міжнародна правова система, зокрема ООН і Міжнародний кримінальний суд, потребує термінових і фундаментальних змін, інакше вона може розвалитися.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

На його думку, повномасштабне вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в міжнародній системі, які ризикують фатально підірвати віру людей у ​​неї.

"Триваюча варварська загарбницька війна Росії проти України не просто зламала систему. Вона використовувала деякі зі своїх численних недоліків, щоб принизити, очевидно, нездійсненні норми та цінності. Якщо так триватиме, ми всі врешті-решт втратимо інтерес до збереження системи", - зазначив естонський міністр.

Варто зазначити, що Естонія вважалася лідером думок в ЄС протягом всієї війни в Україні, висуваючи пропозиції щодо закупівлі боєприпасів і переслідування російського керівництва через спеціальний трибунал.

Тепер Естонія розширює свої заклики до фундаментальних змін, а Цахкна стверджує, що "єдина впевненість" у світі, "це те, що існуюча міжнародна система не може довго існувати без змін".

"Міжнародні інституції зараз дуже часто здаються безсильними, у кращому випадку, протистояти найсерйознішим викликам нашого часу. У гіршому випадку вони є співучасниками їх уможливлення. Оскільки довіра швидко втрачає, вся система ризикує розвалитися. Це означало б повернення до епохи "віку імперій", коли "сила робить право" і всі страждають", - наголосив глава МЗС Естонії.

Він також вважає, що використання Росією права вето у Раді Безпеки ООН відродило глобальний інтерес до реформи організації.

"Раді Безпеки потрібні додаткові постійні члени, щоб краще відображати наш сучасний світ. Слід також нагадати, що вона несе основну, а не виключну відповідальність за міжнародний мир і безпеку. Ми повинні захистити світ від країн, які зловживають правом вето", - зазначив Цахкна.