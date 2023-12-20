Глава МИД Эстонии: мир может вернуться к эпохе "века империй", когда "сила делает право"

Международная правовая система, в том числе ООН и Международный уголовный суд, требует срочных и фундаментальных изменений, в противном случае она может развалиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его мнению, полномасштабное вторжение России в Украину выявило недостатки в международной системе, рискующие фатально взорвать веру людей в нее.

"Продолжающаяся варварская захватническая война России против Украины не просто сломала систему. Она использовала некоторые из своих многочисленных недостатков, чтобы унизить, очевидно, невыполнимые нормы и ценности. Если так будет продолжаться, мы все в конце концов потеряем интерес к сохранению системы", - отметил эстонский министр.

Следует отметить, что Эстония считалась лидером мнений в ЕС на протяжении всей войны в Украине, выдвигая предложения по закупке боеприпасов и преследованию российского руководства через специальный трибунал.

Теперь Эстония расширяет свои призывы к фундаментальным изменениям, а Цахкна утверждает, что "единственная уверенность" в мире "это то, что существующая международная система не может долго существовать без изменений".

"Международные институции сейчас очень часто кажутся бессильными, в лучшем случае, противостоять самым серьезным вызовам нашего времени. В худшем случае они являются соучастниками их возможностей. Поскольку доверие быстро теряет, вся система рискует развалиться. Это означало бы возвращение к эпохе "века империй", когда "сила делает право" и все страдают", - подчеркнул глава МИД Эстонии.

Он также считает, что использование Россией права вето в Совбезе ООН возродило глобальный интерес к реформе организации.

"Советам безопасности нужны дополнительные постоянные члены, чтобы лучше отражать наш современный мир. Следует также напомнить, что он несет основную, а не исключительную ответственность за международный мир и безопасность. Мы должны защитить мир от стран, злоупотребляющих правом вето", - отметил Цахкна.