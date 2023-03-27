Глава МЗС Естонії: якби пройшов трибунал над комунізмом, полковник КДБ не очолив РФ

Міжнародній спільноті необхідно створити та провести трибунал над російським керівництвом за злочини, скоєні в Україні. У майбутньому це допоможе уникнути ще однієї війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Він вважає, що створення міжнародного трибуналу для російських лідерів потрібне не лише для українців, але й для самих росіян.

За його словами, після Другої світової війни денацифікація, а також чітка юридична оцінка того, що сталося, були психологічним способом відновити репутацію німецького суспільства. Рейнсалу вважає, що саме такий процес необхідний у майбутньому і для росіян, аби усвідомити, хто відповідальний за звірства, вчинені в Україні.

"У нас був Нюрнберг, але не було жодної міжнародно-правової оцінки щодо злочинів комунізму. Якби це сталося, то я не можу уявити, щоб полковник КДБ став верховним правителем Росії. Якщо не вчитиметеся на історії, історія повернеться до вас, що й сталося", - сказав міністр.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Як повідомлялося раніше, спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни. Останньою приєдналася Австрія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.