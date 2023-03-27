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Глава МЗС Естонії: якби пройшов трибунал над комунізмом, полковник КДБ не очолив РФ

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Київ, Понеділок 27 березня 2023 09:52
Глава МЗС Естонії: якби пройшов трибунал над комунізмом, полковник КДБ не очолив РФ Фото: голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Міжнародній спільноті необхідно створити та провести трибунал над російським керівництвом за злочини, скоєні в Україні. У майбутньому це допоможе уникнути ще однієї війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

Він вважає, що створення міжнародного трибуналу для російських лідерів потрібне не лише для українців, але й для самих росіян.

За його словами, після Другої світової війни денацифікація, а також чітка юридична оцінка того, що сталося, були психологічним способом відновити репутацію німецького суспільства. Рейнсалу вважає, що саме такий процес необхідний у майбутньому і для росіян, аби усвідомити, хто відповідальний за звірства, вчинені в Україні.

"У нас був Нюрнберг, але не було жодної міжнародно-правової оцінки щодо злочинів комунізму. Якби це сталося, то я не можу уявити, щоб полковник КДБ став верховним правителем Росії. Якщо не вчитиметеся на історії, історія повернеться до вас, що й сталося", - сказав міністр.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Як повідомлялося раніше, спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни. Останньою приєдналася Австрія.

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