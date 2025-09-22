Голова МЗС Данії: сусіди Росії бояться стати наступною ціллю Кремля

Сусідні для Росії держави побоюються, що вони зазнають вторгнення з боку країни-агресора.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Расмуссен зазначив, що вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії було "безрозсудним і небезпечним". Він уточнив, що літаки пролітали за 10 кілометрів на північ від Талліна.
"Не повинно бути сумнівів: я засуджую це останнє порушення суверенітету і територіальної цілісності Естонії з боку Росії. Наша підтримка Естонії залишається непохитною", - додав міністр.
За його словами, такі провокації Росії спрямовані на те, щоб "залякати країни і змусити їх припинити підтримку України, перевірити нашу рішучість".
"Росія явно вважає, що може діяти безкарно в Україні, в Балтійському і Чорному морях, на всій території Східної Європи", - звернув увагу Расмуссен.
Він запевнив, що Данія та її союзники не піддадуться на провокації Москви.
"Ми вже бачили цей сценарій до вторгнення в Грузію, анексії Криму, вторгнення на Донбас, повномасштабного вторгнення в Україну. Сусіди Росії, і це не дивно, побоюються, що наступною може стати їхня країна. Тому ми сьогодні говоримо Російській Федерації: зробіть крок назад, виберіть інший шлях. Ми не дозволимо зруйнувати архітектуру європейської безпеки", - сказав чиновник.
Нагадаємо, минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
У відповідь естонська влада викликала в МЗС тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії. Також Естонія ініціювала консультації із союзниками по НАТО.