Голова МЗС Данії: сусіди Росії бояться стати наступною ціллю Кремля

Расмуссен зазначив, що вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії було "безрозсудним і небезпечним". Він уточнив, що літаки пролітали за 10 кілометрів на північ від Талліна.

"Не повинно бути сумнівів: я засуджую це останнє порушення суверенітету і територіальної цілісності Естонії з боку Росії. Наша підтримка Естонії залишається непохитною", - додав міністр.

За його словами, такі провокації Росії спрямовані на те, щоб "залякати країни і змусити їх припинити підтримку України, перевірити нашу рішучість".

"Росія явно вважає, що може діяти безкарно в Україні, в Балтійському і Чорному морях, на всій території Східної Європи", - звернув увагу Расмуссен.

Він запевнив, що Данія та її союзники не піддадуться на провокації Москви.

"Ми вже бачили цей сценарій до вторгнення в Грузію, анексії Криму, вторгнення на Донбас, повномасштабного вторгнення в Україну. Сусіди Росії, і це не дивно, побоюються, що наступною може стати їхня країна. Тому ми сьогодні говоримо Російській Федерації: зробіть крок назад, виберіть інший шлях. Ми не дозволимо зруйнувати архітектуру європейської безпеки", - сказав чиновник.