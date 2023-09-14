Глава МЗС Чехії застеріг Захід від нав'язування Україні переговорів із Москвою

Липавський закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться досягти швидкого прориву в контрнаступі. "Справжнім ворогом" є амбіції Росії на схід, сказав він.

"Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не прийме, Захід втратить її, і біля наших кордонів буде 40-мільйонна нація, яка почуватиметься відданою. Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою" , - сказав він.

США та їхні союзники неодноразово заявляли, що будь-яке політичне рішення 18-місячної війни має отримати згоду України. Формула миру з 10 пунктів, для якої президент України Володимир Зеленський шукає підтримки на Глобальному Півдні, включає повне виведення російських військ як головну умову, але Кремль відхилив цю вимогу. Зеленський виключив переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.

Сильна підтримка

Липавський наполягає на тому, що підтримка серед союзників по НАТО та Європейському Союзу сильніша, ніж будь-коли. Чехія була одним із найстійкіших прихильників Києва, забезпечуючи його військовою технікою, такою як танки та боєприпаси, а також притулок понад 500 тисяч українців, які рятуються від війни - пункту призначення № 3 для біженців у ЄС після Польщі та Німеччини.

Чеський дипломат заявив, що формулі Зеленського "вдалося пережити" початковий етап: Китай, Саудівська Аравія, Бразилія та Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, за винятком Росії.

"Я не кажу, що вони схиляються до нашої позиції, але ми принаймні ведемо діалог", - сказав він.

Липавський зазначив, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, наближаються до позиції Заходу. Багато "прагматичних міркувань" не хочуть приєднуватися до все більш ізольованої Росії. Інші відчувають невдоволення агресією Москви в Чорному морі та виходом з угоди, яка гарантувала постачання зерна, сказав він.

Думка українців

У серпні 2023 року абсолютна більшість українців продовжує демонструвати неготовність до компромісів із агресором для припинення війни. На територіальні поступки Москві заради припинення війни готові піти менш як 5% українців.

Здебільшого українці не вірять, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України, якщо у найближчі 3-4 місяці вона не досягне суттєвих успіхів на полі бою під час контрнаступу. З цим погоджується майже третина українців, але відносна більшість, близько 46%, не поділяють такої думки.