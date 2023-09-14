Глава МИД Чехии предостерег Запад от навязывания Украине переговоров с Москвой

Липавский призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киеву не удастся добиться быстрого прорыва в контрнаступлении. "Настоящим врагом" являются амбиции России на восток, сказал он.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее, и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной. Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на восток силой", - сказал он.

США и их союзники неоднократно заявляли, что любое политическое решение 18-месячной войны должно получить согласие Украины. Формула мира из 10 пунктов, для которой президент Украины Владимир Зеленский ищет поддержки на Глобальном Юге, включает полный вывод российских войск в качестве главного условия, но Кремль отклонил это требование. Зеленский исключил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сильная поддержка

Липавский настаивает на том, что поддержка среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу сильнее, чем когда-либо. Чехия была одним из самых стойких сторонников Киева, снабжая его военной техникой, такой как танки и боеприпасы, а также приютив более 500 тысяч украинцев, спасающихся от войны - пункта назначения № 3 для беженцев в ЕС после Польши и Германии.

Чешский дипломат заявил, что формуле Зеленского "удалось пережить" начальный этап: Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка теперь готовы принять участие в дебатах, исключая Россию.

"Я не говорю, что они склоняются к нашей позиции, но мы, по крайней мере, ведем диалог", - сказал он.

Липавский отметил, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, теперь приближаются к позиции Запада. Многие из "прагматических соображений" не хотят присоединяться к все более изолированной России. Другие испытывают недовольство агрессией Москвы в Черном море и выходом из соглашения, гарантировавшее поставки зерна, сказал он.

Мнение украинцев

В августе 2023 года абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором для прекращения войны. На территориальные уступки Москве ради прекращения войны готовы пойти менее 5% украинцев.

В основном украинцы не верят, что их партнеры существенно снизят поддержку Украины, если в ближайшие 3-4 месяца она не достигнет существенных успехов на поле боя в ходе контрнаступления. С этим соглашается почти треть украинцев, но относительное большинство, около 46%, не разделяют такое мнение.