Глава МИД Чехии призвал не вестись на "сказки о мире" после удара РФ по Харькову

Вчера российский диктатор Владимир Путин "сигнализировал" о якобы желании мира, а сегодня Россия ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Поэтому не нужно вестись на российские "сказки о мире".

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Пятница - кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота - бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки. На встрече министров НАТО в Праге я буду просить своих коллег усилить поддержку сдерживания российского империализма", - написал Липавский. Как известно, вчера издание Reuters со ссылкой на российские анонимные источники рассказало, что Путин якобы хочет заморозить войну в Украине в пределах нынешних линий фронта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил такие заявления тем, что Россия хочет сорвать запланированный на июнь саммит мира в Швейцарии.