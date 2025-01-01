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Глава МЗС Чехії про удар по Києву: мир починається з притягнення Росії до відповідальності

Фото: Ян Липавський, голова МЗС Чехії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія вирішила атакувати мирних жителів Києва на Новий рік. Агресора необхідно притягнути до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в соцмережі X.

Він наголосив, що Новий рік є часом миру і надії, але "Росія обрала насильство, напавши на Київ і забравши життя невинних людей".

"Тому ось моя резолюція: чеська дипломатія буде й надалі твердо стояти на боці українців, бо мир починається з притягнення агресора до відповідальності", - запевнив Ліпавський.

 

Удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 1 січня російські окупанти атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Згідно з останніми даними, у столиці через удари безпілотників загинули дві людини. При цьому поранення дістали семеро людей, серед них - дві вагітні жінки.

Як наголосив керівник Офісу президента України, для атаки на житлові будинки в центрі Києва росіяни задіяли щонайменше чотири "Шахеди".

Загалом для атаки на Україну в новорічну ніч росіяни використали 111 дронів-камікадзе. Детально про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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КиївРосійська ФедераціяЧехіяВійна в УкраїніАтака дронів