Глава МЗС Чехії про удар по Києву: мир починається з притягнення Росії до відповідальності

Удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 1 січня російські окупанти атакували Київ за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Згідно з останніми даними, у столиці через удари безпілотників загинули дві людини. При цьому поранення дістали семеро людей, серед них - дві вагітні жінки.

Як наголосив керівник Офісу президента України, для атаки на житлові будинки в центрі Києва росіяни задіяли щонайменше чотири "Шахеди".

Загалом для атаки на Україну в новорічну ніч росіяни використали 111 дронів-камікадзе. Детально про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

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