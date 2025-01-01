Глава МИД Чехии об ударе по Киеву: мир начинается с привлечения России к ответственности

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 1 января российские оккупанты атаковали Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Согласно последним данным, в столице из-за ударов беспилотников погибли два человека. При этом ранения получили семь человек, среди них - две беременных женщины.

Как подчеркнул руководитель Офиса президента Украины, для атаки на жилые дома в центре Киева россияне задействовали по меньшей мере четыре "Шахеда".

Всего для атаки на Украину в новогоднюю ночь россияне использовали 111 дронов-камикадзе. Детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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