Глава МЗС Чехії анонсував нову стратегію НАТО зі стримування Росії

Північноатлантичний союз (НАТО) має послати сигнал, що він буде стримувати "російський імперіалізм", і кожен крок на допомогу Україні допоможе йому в цьому.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника агентству Reuters.
Він нагадав, що НАТО є оборонним альянсом і підкреслив, що "ми не хочемо нічого в цьому змінювати".
"З іншого боку, якщо ми хочемо захистити Європу, ми досить відкриті у визнанні того, що загрожує європейській обороні. Це, в моїх очах, російський імперіалізм. Я закликаю інші держави мати спільну стратегію стримування Росії, і, безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також сприятиме досягненню цієї мети", - сказав очільник чеського зовнішньополітичного відомства.
У Reuters нагадали, що Альянс планує перебрати від Вашингтона координацію західної військової допомоги і тренувань для Києва. Таким чином НАТО намагається захистити безперервний потік зброї до країни від імовірного втручання Дональда Трампа у разі його обрання новим президентом США. Трамп скептично ставиться щодо допомоги Україні та просуває політику "Америка понад усе".
Ліпавський зазначив, що Чехія підтримує ідею перенесення відповідальності за організацію допомоги Україні з так званої "Рамштайнської групи" у складі 56 країн, на сам Альянс.
"Ми дуже відкриті для того, щоб використовувати НАТО як платформу і створити, наприклад, певний апарат, який би допомагав цьому... і це буде дуже сильним сигналом для Путіна, що його імперські амбіції не будуть безконтрольними", - сказав він.
Глава МЗС Чехії також не боїться, що ці зміни наблизять НАТО до конфлікту з Росією - адже саме Кремль є причиною ескалації ситуації. Він також не боїться, що країни-учасниці "Рамштайнської групи" переглянуть свою підтримку.
"Я впевнений, що все буде зроблено таким чином, щоб ми нікого не втратили на цьому шляху. І я думаю, що є багато країн, які не є членами НАТО, і вони розуміють стратегічну цінність підтримки України", - сказав Ліпавський.
Міністр нагадав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висунув ідею надати Києву 100 млрд євро впродовж наступних п'яти років, і міністри "оцінять перші відчуття від цього".
Водночас, він додав, що не очікує суттєвих зрушень у напрямку надання Україні більш конкретного запрошення до вступу в НАТО, і сказав, що сьогодні важливіше зосередитися на нагальних потребах країни.
"Гадаю всі відчувають, що спочатку ми повинні зробити практичні кроки для України, щоб Україна могла вижити, а потім ми можемо вести більш політичну дискусію про членство", - сказав Ліпавський.
30-31 травня у столиці Чехії Празі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ 32 країн-членів НАТО. На переговорах буде обговорюватися надання Україні пакету на 100 млрд євро (108,16 млрд доларів) для підтримки військових поставок, а також зміна координації військової підтримки Заходу з формату "Рамштайн" під егіду Альянсу.
Зустріч стане підготовчою перед Вашингтонським самітом НАТО, що відбудеться 9-11 липня.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув ідею надати Києву 100 млрд євро впродовж наступних п'яти років й анонсував створення постійної структури для організації постачання та фінансування зброї для України.
Водночас членам Альянсу доведеться подолати опір Угорщини, яка під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана займає все більш конфронтаційну позицію щодо допомоги Україні.
Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що близько 90% надходжень від заморожених активів РФ, спрямують на постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.
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