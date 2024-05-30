Глава МИД Чехии анонсировал новую стратегию НАТО по сдерживанию России

Он напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что "мы не хотим ничего в этом менять".

"С другой стороны, если мы хотим защитить Европу, мы достаточно открыты в признании того, что угрожает европейской обороне. Это, в моих глазах, российский империализм. Я призываю другие государства иметь общую стратегию сдерживания России, и, безусловно, каждый шаг, который поможет Украине, также будет способствовать достижению этой цели", - сказал глава чешского внешнеполитического ведомства.

В Reuters напомнили, что Альянс намерен перенять от Вашингтона координацию западной военной помощи и тренировок для Киева. Таким образом НАТО пытается защитить непрерывный поток оружия в страну от вероятного вмешательства Дональда Трампа в случае его избрания новым президентом США. Трамп скептически относится в отношении помощи Украине и продвигает политику "Америка превыше всего".

Липавский отметил, что Чехия поддерживает идею переноса ответственности за организацию помощи Украине с так называемой "Рамштайнской группы" в составе 56 стран, на сам Альянс.

"Мы очень открыты для того, чтобы использовать НАТО как платформу и создать, например, определенный аппарат, который бы помогал этому... и это будет очень сильным сигналом для Путина, что его имперские амбиции не будут бесконтрольными", - сказал он.

Глава МИД Чехии также не боится, что эти изменения приблизят НАТО к конфликту с Россией - ведь именно Кремль является причиной эскалации ситуации. Он также не боится, что страны-участницы "Рамштайнской группы" пересмотрят свою поддержку.

"Я уверен, что все будет сделано таким образом, чтобы мы никого не потеряли на этом пути. И я думаю, что есть много стран, которые не являются членами НАТО, и они понимают стратегическую ценность поддержки Украины", - сказал Липавский.

Министр напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинул идею предоставить Киеву 100 млрд евро в течение следующих пяти лет, и министры "оценят первые ощущения от этого".

В то же время, он добавил, что не ожидает существенных сдвигов в направлении предоставления Украине более конкретного приглашения ко вступлению в НАТО, и сказал, что сегодня важнее сосредоточиться на насущных потребностях страны.

"Думаю все чувствуют, что сначала мы должны сделать практические шаги для Украины, чтобы Украина могла выжить, а потом мы можем вести более политическую дискуссию о членстве", - сказал Липавский.