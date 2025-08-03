Глава МЗС Британії відчуває свою провину в перепалці Трампа і Зеленського у Білому домі

Леммі згадав зустріч президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, коли Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс висміювали лідера, "наче дві кішки, що граються з мишею".

"Якщо чесно - я відчув: Аххх! Чому я не зробив більше, щоб підготувати наших українських колег до цієї зустрічі?", - заявив Леммі.

Міністр тут же відповів на своє запитання. За його словами, українців запросили в останній момент, а британці були зосереджені на власній зустрічі з Трампом.

Він зазначив, що це призвело до нестачі часу, "тому я просто був надто суворим до себе, але все одно відчував провину".