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Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Глава МИД Британии чувствует свою вину в перепалке Трампа и Зеленского в Белом доме

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал себя ответственным за эмоциональную перепалку Владимира Зеленского и Дональда Трампа в феврале, из-за которой возник международный скандал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата изданию The Guardian.

Лэмми вспомнил встречу президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля, когда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс высмеивали лидера, "как две кошки, играющие с мышью".

"Если честно - я почувствовал: Аххх! Почему я не сделал больше, чтобы подготовить наших украинских коллег к этой встрече?", - заявил Лэмми.

Министр тут же ответил на свой вопрос. Он отметил, что "украинцев пригласили в последний момент, а британцы были сосредоточены на собственной встрече с Трампом".

По словам Лэмми, это привело к нехватке времени, "поэтому я просто был слишком строгим к себе, но все равно чувствовал вину".

Скандальная встреча в Белом доме

28 февраля президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Соединенные Штаты.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома, между украинским лидером, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла жесткая эмоциональная перепалка.

После скандального разговора Зеленский досрочно уехал из Белого дома.

Позже США приостановили предоставление военной помощи и обмен разведданными с Украиной.

Сотрудничество было восстановлено после встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

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