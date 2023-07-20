Глава МЗС Британії сподівається, що Ердоган поверне РФ до "зернової угоди"

"Я справді сподіваюся, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зможе переконати Росію у важливості Чорноморської зернової ініціативи, адже вона допомагає позбавити людей від голоду та знизити міжнародні ціни на зерно", - сказав Клеверлі.

Він додав, що Ердоган виконав неймовірно важливу роботу від імені багатьох людей у ​​всьому світі, беручи участь разом з Організацією Об’єднаних Націй у забезпеченні зернової ініціативи.

Також, міністр закордонних справ звинуватив Росію у використанні голоду в усьому світі для політичного впливу.

Вихід РФ із "зернової угоди"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди". У Міноборони РФ заявили, що Росія з 20 липня нібито вважатиме залученими до війни ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України.

Водночас російський диктатор заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що шантаж російського диктатора Володимира Путіна викликаний відсутністю міжнародної реакції на терористичні дії РФ.