Глава МЗС Британії пригрозив Ізраїлю новими заходами, якщо війна у Газі триватиме

Якщо найближчим часом у Секторі Газа не буде досягнуто припинення вогню, Велика Британія вживе подальших заходів проти Ізраїлю.
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Леммі вважає, що переговори між Ізраїлем та ХАМАС щодо угоди про припинення вогню та звільнення заручників можуть бути загальмовані коментарями міністра оборони Ізраїля Ісраеля Каца щодо переселення всього населення Гази - понад 2 млн людей - у так звану "гуманітарну" зону на півдні Сектора Газа.
"Я думаю, що це буде головним каменем спотикання для досягнення цього припинення вогню. Я підозрюю, що якщо він (Кац - ред.) наполягатиме на цій позиції, то буде дуже важко зрозуміти, як ми досягнемо цього припинення вогню, оскільки триває гостра дискусія щодо ступеня виведення армії Ізраїлю з Гази", - зазначив він.
На запитання, чи вживе він подальших заходів проти Ізраїлю, якщо війна в Газі продовжуватиметься, він відповів: "Так, ми це зробимо".
У травні Леммі оголосив, що Британія призупинить переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем та вживе інших каральних заходів, включаючи запровадження санкцій проти поселенців на Західному березі річки Йордан, у відповідь на політику Ізраїлю під час війни.
Нагадаємо, напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа в січні Ізраїль та ХАМАС досягли тимчасового перемир’я. Однак уже в березні воно було зірване, і бойові дії в Газі поновилися.
Нещодавно Трамп заявив, що Ізраїль погодився на запропоновані умови припинення вогню терміном на 60 днів.
Після цього агентство Reuters повідомило з посиланням на представників ХАМАС, що угруповання позитивно оцінило оновлену пропозицію й готове невідкладно розпочати переговори.
Однак нова фаза перемовин знову опинилася під загрозою зриву. Як повідомила газета The Times of Israel, ізраїльська сторона розкритикувала останні правки, які ХАМАС запропонував до угоди.
В уряді прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявили, що зміни, передані напередодні, є для Ізраїлю неприйнятними.
Днями Ізраїль направив переговорну делегацію до Катару для обговорення нової угоди про припинення вогню в Газі.
За інформацією Associated Press, ХАМАС передав посередникам нову письмову пропозицію, яка передбачає 60-денне припинення вогню.
Протягом цього періоду угруповання має звільнити 10 живих і передати тіла 18 загиблих заручників.
Ізраїль своєю чергою відведе війська до буферної зони вздовж кордонів Гази та дозволить доставку великої кількості гуманітарної допомоги.
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