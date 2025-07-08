Глава МИД Британии пригрозил Израилю новыми мерами, если война в Газе будет продолжаться

Лемми считает, что переговоры между Израилем и ХАМАС по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников могут быть заторможены комментариями министра обороны Израиля Исраэля Каца о переселении всего населения Газы - более 2 млн человек - в так называемую "гуманитарную" зону на юге Сектора Газа.

"Я думаю, что это будет главным камнем преткновения для достижения этого прекращения огня. Я подозреваю, что если он (Кац - ред.) будет настаивать на этой позиции, то будет очень трудно понять, как мы достигнем этого прекращения огня, поскольку продолжается острая дискуссия о степени вывода армии Израиля из Газы", - отметил он.

На вопрос, примет ли он дальнейшие меры против Израиля, если война в Газе будет продолжаться, он ответил: "Да, мы это сделаем".

В мае Лемми объявил, что Великобритания приостановит переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем и примет другие карательные меры, включая введение санкций против поселенцев на Западном берегу реки Иордан, в ответ на политику Израиля во время войны.