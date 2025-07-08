Глава МИД Британии пригрозил Израилю новыми мерами, если война в Газе будет продолжаться
Если в ближайшее время в Секторе Газа не будет достигнуто прекращение огня, Великобритания примет дальнейшие меры против Израиля.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Лемми считает, что переговоры между Израилем и ХАМАС по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников могут быть заторможены комментариями министра обороны Израиля Исраэля Каца о переселении всего населения Газы - более 2 млн человек - в так называемую "гуманитарную" зону на юге Сектора Газа.
"Я думаю, что это будет главным камнем преткновения для достижения этого прекращения огня. Я подозреваю, что если он (Кац - ред.) будет настаивать на этой позиции, то будет очень трудно понять, как мы достигнем этого прекращения огня, поскольку продолжается острая дискуссия о степени вывода армии Израиля из Газы", - отметил он.
На вопрос, примет ли он дальнейшие меры против Израиля, если война в Газе будет продолжаться, он ответил: "Да, мы это сделаем".
В мае Лемми объявил, что Великобритания приостановит переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем и примет другие карательные меры, включая введение санкций против поселенцев на Западном берегу реки Иордан, в ответ на политику Израиля во время войны.
Перемирие между Израилем и ХАМАС
Напомним, накануне инаугурации президента США Дональда Трампа в январе Израиль и ХАМАС достигли временного перемирия. Однако уже в марте оно было сорвано, и боевые действия в Газе возобновились.
Недавно Трамп заявил, что Израиль согласился на предложенные условия прекращения огня сроком на 60 дней.
После этого агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителей ХАМАС, что группировка положительно оценила обновленное предложение и готова безотлагательно начать переговоры.
Однако новая фаза переговоров снова оказалась под угрозой срыва. Как сообщила газета The Times of Israel, израильская сторона раскритиковала последние правки, которые ХАМАС предложил к соглашению.
В правительстве премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что изменения, переданные накануне, являются для Израиля неприемлемыми.
На днях Израиль направил переговорную делегацию в Катар для обсуждения нового соглашения о прекращении огня в Газе.
По информации Associated Press, ХАМАС передал посредникам новое письменное предложение, которое предусматривает 60-дневное прекращение огня.
В течение этого периода группировка должна освободить 10 живых и передать тела 18 погибших заложников.
Израиль в свою очередь отведет войска в буферную зону вдоль границ Газы и разрешит доставку большого количества гуманитарной помощи.
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