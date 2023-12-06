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Глава МЗС Британії оголосив про виділення пакету гуманітарної допомоги для України

Фото: Британія виділила пакет допомоги для України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританії.

Глава МЗС Британії сьогодні, 6 грудня вирушить до США, щоб підтвердити непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для нашої держави. 

"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великобританії Україні в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Допомога Україні від Великобританії

Великобританія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270, мільярди фунтів фінансової допомоги та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститись від дронів-камікадзе "Шахед".

Також Кемерон нещодавно заявив, що Велика Британія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його.  

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Допомога УкраїніКэмерон