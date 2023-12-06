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Глава МИД Британии объявил о выделении пакета гуманитарной помощи для Украины

Фото: Британия выделила пакет помощи для Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 млн фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Глава МИД Британии сегодня, 6 декабря, отправится в США, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины в борьбе против российской агрессии. В преддверии своего визита Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи в размере 29 млн фунтов для нашего государства.

"Еще 7,75 млн фунтов на гуманитарную деятельность, которая будет сосредоточена на потребностях наиболее уязвимых слоев населения Украины, таких как женщины, девушки, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства являются частью общей суммы гуманитарной помощи Великобритании Украине в размере 127 млн фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.

Помощь Украине от Великобритании

Великобритания - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270, миллиарды фунтов финансовой помощи и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Также Кэмерон недавно заявил, что Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его.

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Помощь УкраинеКэмерон