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Глава МЗС Британії про очікування від контрнаступу ЗСУ: це не голлівудський фільм

Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці завжди перевершували очікування на полі бою, але Заходу варто залишатися реалістами у питанні результатів можливого контрнаступу та продовжувати допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Чиновник під час свого візиту до Вашингтона заявив про необхідність надати Україні більше допомоги для війни з Росією.

"Вони продемонстрували себе як дуже, дуже ефективні захисники своєї країни, але ми маємо визнати, що простого, швидкого, рішучого прориву може і не бути", - зазначив міністр.

За його словами, він розраховує на "дуже хороші дії від українських захисників, оскільки вони завжди перевершували його очікування".

"Але ми маємо бути реалістами. Це реальний світ, це не голлівудський фільм", - додав Клеверлі.

Глава МЗС закликав країни Заходу мати рішучість чинити правильно незалежно від того, як розвиватиметься контрнаступ України, та від загроз російських чиновників.

"Якщо ми цього не зробимо, те, що поставлено на карту, матиме незмірне значення", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що очікування від майбутнього контрнаступу українських захисників переоцінені у світі.

Також ми писали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вважати весняний контрнаступ вирішальним у війні.

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