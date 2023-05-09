Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм

Чиновник во время своего визита в Вашингтон заявил о необходимости предоставить Украине больше помощи для войны с Россией.

"Они продемонстрировали себя как очень, очень эффективные защитники своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого, решительного прорыва может и не быть", - отметил министр.

По его словам, он рассчитывает на “очень хорошие действия от украинских защитников, поскольку они всегда превосходили его ожидания”.

"Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм", - добавил Клеверли.

Глава МИД призвал страны Запада иметь решимость поступать правильно независимо от того, как будет развиваться контрнаступление Украины, и от угроз российских чиновников.

"Если мы этого не сделаем, то, что поставлено на карту, будет иметь неизмеримое значение", - добавил министр.