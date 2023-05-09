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Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм

Фото: Джеймс Клеверли, глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы всегда превосходили ожидания на поле боя, но Западу стоит оставаться реалистами в вопросе результатов возможного контрнаступления и продолжать помощь.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

Чиновник во время своего визита в Вашингтон заявил о необходимости предоставить Украине больше помощи для войны с Россией.

"Они продемонстрировали себя как очень, очень эффективные защитники своей страны, но мы должны признать, что простого, быстрого, решительного прорыва может и не быть", - отметил министр.

По его словам, он рассчитывает на “очень хорошие действия от украинских защитников, поскольку они всегда превосходили его ожидания”.

"Но мы должны быть реалистами. Это реальный мир, это не голливудский фильм", - добавил Клеверли.

Глава МИД призвал страны Запада иметь решимость поступать правильно независимо от того, как будет развиваться контрнаступление Украины, и от угроз российских чиновников.

"Если мы этого не сделаем, то, что поставлено на карту, будет иметь неизмеримое значение", - добавил министр.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидания от будущего контрнаступления украинских защитников переоценены в мире.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не считать весеннее контрнаступление решающим в войне.

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