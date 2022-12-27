Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадле.

Посадовиця зазначила, що українська держава "демонструє неймовірні амбіції та волю йти до ЄС".

"Я була вражена, коли відвідала Київ наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами - навіть незважаючи на те, що ця все ще перебувають у стані війни", - вказала Едтштадле.

Австрійська міністерка підкресила, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну в протистоянні повномасштабному вторгненню РФ.