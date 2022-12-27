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Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова

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Вівторок 27 грудня 2022 05:18
Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова Фото: Австрія підтримує вступ України в ЄС, але є умова (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Україна зможе вступти в Європейський Союз, якщо продовжить рухатися шляхом проведення реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадле.

Посадовиця зазначила, що українська держава "демонструє неймовірні амбіції та волю йти до ЄС".

"Я була вражена, коли відвідала Київ наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами - навіть незважаючи на те, що ця все ще перебувають у стані війни", - вказала Едтштадле.

Австрійська міністерка підкресила, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну в протистоянні повномасштабному вторгненню РФ.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба впевнений, що, за підсумками війни, Україна буде зацементована в усіх політичних і безпекових структурах Заходу.

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