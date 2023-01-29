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Глава Мюнхенської конференції з безпеки виступив за надання літаків Україні

Фото: голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Очільник Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген виступив за передачу винищувачів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Я вважаю, що постачання винищувачів є достатнім для кращого захисту України від атак Росії", - підкреслив Хойсген.

Він наголосив, що іноземним силам дозволено постачати Україні зброю, зокрема основні бойові танки та винищувачі відповідно до міжнародного права.

При цьому, за словами Хойсгена, можуть бути використані американські винищувачі F16 або винищувачі радянської конструкції зі старих складів Німецької демократичної республіки.

Водночас РБК-Україна повідомляло, що нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти передачі Україні винищувачів і закликав уникнути ескалації.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче і надалі підтримувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

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