Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за предоставление самолетов Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Я считаю, что поставок истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России", - подчеркнул Хойсген.
Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.
При этом, по словам Хойсгена, могут использоваться американские истребители F16 или истребители советской конструкции со старых складов Немецкой демократической республики.
В то же время, РБК-Украина сообщало, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.
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