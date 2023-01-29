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Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за предоставление самолетов Украине

Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Я считаю, что поставок истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России", - подчеркнул Хойсген.

Он отметил, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности основные боевые танки и истребители в соответствии с международным правом.

При этом, по словам Хойсгена, могут использоваться американские истребители F16 или истребители советской конструкции со старых складов Немецкой демократической республики.

В то же время, РБК-Украина сообщало, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц снова выступил против передачи Украине истребителей и призвал избежать эскалации.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

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