Глава МВС показав, як нацгвардійці ліквідують окупантів у їхніх норах (відео)

"Наші гвардійці з бригади "Спартан" дістають окупантів у їхніх норах", - написав чиновник, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах можна помітити, як українські захисники за допомогою точних скидів з дронів знищують російських солдатів у бліндажі та бронетехніці.

Втрати РФ

Нагадаємо, українські військові щодня знищують близько тисячі російських окупантів.

Втрати ворога значно збільшилися після того, як він почав намагатися окупувати Авдіївку Донецької області.

Наприклад, сьогодні бійцям Збройних сил України вдалося ліквідувати 990 ворожих солдатів. Також наші захисники знищили вісім ворожих танків та 26 бойових броньованих машин РФ.