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Глава МВС показав, як нацгвардійці ліквідують окупантів у їхніх норах (відео)

Фото: нацгвардійці за допомогою дронів ліквідували окупантів у їхніх норах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів за допомогою безпілотників. Їх дістають навіть у бліндажах та бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

"Наші гвардійці з бригади "Спартан" дістають окупантів у їхніх норах", - написав чиновник, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах можна помітити, як українські захисники за допомогою точних скидів з дронів знищують російських солдатів у бліндажі та бронетехніці.

Втрати РФ

Нагадаємо, українські військові щодня знищують близько тисячі російських окупантів.

Втрати ворога значно збільшилися після того, як він почав намагатися окупувати Авдіївку Донецької області.

Наприклад, сьогодні бійцям Збройних сил України вдалося ліквідувати 990 ворожих солдатів. Також наші захисники знищили вісім ворожих танків та 26 бойових броньованих машин РФ.

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