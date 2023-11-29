Глава МВС Литви закликала обмежити права РФ і Білорусі в Інтерполі

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте обговорила з генеральним секретарем Інтерполу Юргеном Штоком питання зловживання РФ та Білоруссю в організації через політично вмотивовані переслідування. Вона закликала обмежити права Москви та Мінська в Інтерполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Литви .

Литовський чиновник взяла участь у 91-й Генеральній асамблеї Інтерполу у Відні (Австрія). Міністр повідомила генсеку організації про готовність Литви делегувати представника поліції держави до Генерального секретаріату Інтерполу.

На зустрічі зі Штоком глава МВС Литви наголосила, що Інтерпол має "зробити все, щоб недемократичні держави, такі як Росія чи Білорусь, не використали членство для досягнення своїх політичних цілей".

"Міжнародна спільнота не може миритися зі зловживанням каналом Інтерполу, переслідуванням громадян як своєї, так і інших країн у політичних цілях", - заявила вона.

У цьому контексті Білотайте висловила вдячність керівництву Інтерполу за "принципову позицію та захист литовським суддям, прокурорам та іншим посадовим особам, які брали участь у розслідуванні російських злочинів проти громадян Литви".

"Ми помічаємо, що Росія та Білорусь постійно шукають шляхи нав'язування своєї політичної волі. Ця Генеральна Асамблея не виняток, і це добре ілюструють проекти резолюцій, запропоновані цими країнами. Ми повинні гарантувати, що жодних пропозицій такого роду не буде прийнято", - зазначила вона.

Раніше в листопаді глава МЗС Литви Білотайте направила листа міністрам внутрішніх справ Європейського Союзу та асоційованих країн Шенгенської угоди щодо проектів резолюцій, поданих РФ та Білоруссю.

За її словами, пропозиція Москви явно суперечить резолюції, запропонованій Україною, ухваленій 2022 року в Генеральній Асамблеї.

"Росія повністю ігнорує дискусії в робочій групі про можливість усунення держав-членів, які зловживають членством. Пропозиція Білорусі направлена на публікацію неперевірених звітів Інтерполу (міжнародний розшук)", - розповіли в МВС Литви.

Обмеження прав РФ в Інтерполі

Нагадаємо, у відповідь на широкомасштабне вторгнення РФ в Україну низка країн закликала Інтерпол зупинити членство країни-агресора у Міжнародній організації кримінальної поліції.

Тоді, у березні 2022 року, в Інтерполі відреагували на таку ініціативу, та заявили, що співпраця з Росією продовжиться, проте з обмеженнями.

Додамо, що Україна також вимагала виключити РФ зі складу Інтерполу через те, держава-агресор використовує інструменти міжнародної організації для прикриття своїх злочинів.