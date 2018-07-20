Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая

США могут обложить пошлинами весь импорт из Китая на 500 млрд долларов

США могут обложить пошлинами практически все товары, ввозимые в страну из Китая. Об этом в интервью CNBC заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, он готов в разы увеличить количество облагаемых импортными пошлинами товаров китайского производства.

"Я готов дойти до пятисот (миллиардов долларов, - ред)", - заявил Трамп.

Отметим, что по данным CNBC, США уже обложили пошлинами импорт из Китая на 34 млрд долларов, на что Китай ответил зеркальными мерами.

Ккак отмечает CNBC, реализация угрозы Трампа приведет к тому, что обложен пошлинами окажется практически весь импорт из Кита. Так, в 2017 году в США было ввезено китайских товаров на общую сумму 505,5 млрд долларов. Зеркально на такую меру Китай ответить не сможет, так как американских товаров он ввозит в разы меньше. В 2017 году общая стоимость экспорта США в Китай составила менее 130 млрд долларов.

​"Мне очень нравится президент Си, но это очень несправедливо", - сказал Трамп, добавив, что повышение пошлин происходит не из-за плохого отношения к Китаю или из политических соображений, но ради того, чтобы принести пользу США.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, сообщало, что Белый дом готов расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов.