МВФ ожидает худший кризис со времен Великой депрессии

Фото: Кристалина Георгиева (imf.org)

С экономическим спадом столкнуться как богатые, так и бедные страны

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в своем видеообращении.

Как отметила Георгиева, в настоящее время МВФ сталкивается с чрезвычайной неопределенностью в отношении глубины и продолжительности этого кризиса.

"Однако уже ясно, что глобальный рост станет резко отрицательным в 2020 году, что будет отражено в нашем Обзоре мировой экономики на следующей неделе. На самом деле, мы ожидаем худших экономических последствий со времен Великой депрессии", - сказала она.

По его словам, еще три месяца МВФ ожидал положительного роста ВВП в более чем 160 странах в 2020 году. Сегодня же ожидается, что более экономика сократится в 170 странах. При этом мрачные перспективы ожидают как развитые, так и на развивающиеся страны.

"Учитывая необходимые меры по сдерживанию распространения вируса, мировая экономика получит существенный удар. Это особенно актуально для розничной торговли, гостиничного бизнеса, транспорта и туризма", - сказала она.

Напомним, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир столкнулся с небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей.

Как сообщало РБК-Украина, ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется.

Напомним, экономика США время Великой депрессии 1929-1933 годов сократилась примерно на 30%.