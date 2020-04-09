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Глава МВФ порівняла нинішню кризу з часами Великої депресії

Новини » Фінансова криза 2020     09.04.2020 - 15:50
Глава МВФ порівняла нинішню кризу з часами Великої депресії
Фото: Крісталіна Георгієва (imf.org)

З економічним спадом зіткнутися як багаті, так і бідні країни

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує стад світової економіки у 2020 році та найгірших економічних наслідків з часів Великої депресії. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своєму відеозверненні.

Як зазначила Георгієва, в даний час МВФ стикається з надзвичайною невизначеністю щодо глибини та тривалості кризи.

"Проте вже ясно, що глобальне зростання стане різко негативним у 2020 році, що буде відображено в нашому Огляді світової економіки наступного тижня. Насправді, ми очікуємо найгірших економічних наслідків з часів Великої депресії", - сказала вона.

За його словами, ще три місяці МВФ очікував позитивного зростання ВВП в більш ніж 160 країнах у 2020 році. Сьогодні ж очікується, що економіка скоротиться в 170 країнах. При цьому похмурі перспективи очікують як розвинені, так і на країни, що розвиваються.

"Враховуючи необхідні заходи щодо стримування поширення вірусу, світова економіка отримає суттєвий удар. Це особливо актуально для роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, транспорту та туризму", - сказала вона.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що світ зіткнувся з небувалим кризою, а Covid-19 зруйнував соціальний та економічний порядок блискавично і в таких масштабах, яких не було на пам'яті живих людей.

Як повідомляло РБК-Україна, ВТО прогнозує спад світової торгівлі в 2020 році від 13% до 32%, оскільки невизначеність впливу коронавирусної кризи на економіку зберігається.

Нагадаємо, економіка США час Великої депресії 1929-1933 років скоротилася приблизно на 30%.

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