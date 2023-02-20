Глава МВФ приехала в Киев: с кем она встретится

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева находится в Киеве для встреч с украинскими властями.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его информации, у Георгиевой запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Национального банка Андреем Пышным.

Отметим, это первый визит Георгиевой в Киев.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен отмечает необходимость увеличения финансовой поддержки Украины, включая новую кредитную программу Международного валютного фонда.