Глава МВФ прибула з візитом до Києва, - Reuters

Очікується, що директор-розпорядник МВФ зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головою НБУ Андрієм Пишним, а також з керівниками підприємств.

Деталі візиту Георгієвої до України ретельно трималися в таємниці через проблеми безпеки. Глава МВФ востаннє відвідувала країну в лютому 2023 року.

Раніше Україна та МВФ досягли попередньої угоди щодо чотирирічної кредитної програми на суму 8,2 млрд доларів у листопаді, яка залежить від кількох дій, включаючи прийняття бюджету та підтримку гарантій фінансування донорів.

Представники МВФ заявляють, що Україна досягла прогресу, і очікують розгляду цього питання радою директорів протягом кількох тижнів.

Схвалення фінансування є критично важливим, оскільки воно розблокує додаткові зовнішні інвестиції, необхідні для подолання фінансового дефіциту України, який, за оцінками МВФ, становить близько 136,5 млрд доларів на період до 2029 року.

Також Георгієва розгляне прогрес України в кількох напрямках, включаючи прийняття бюджету на 2026 рік, вжиття заходів щодо збільшення внутрішніх доходів шляхом розширення податкової бази та забезпечення масштабного зовнішнього донорського фінансування на умовах, подібних до грантів.

Нова програма МВФ

Оголошуючи про нову угоду, у МВФ заявили, що українська влада також погодилася прискорити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту та скасування пільг з ПДВ.

МВФ очікує, що Україна внесе деякі з цих ініціатив до парламенту, але не розраховує на збільшення доходів до 2027 року.

Україна досягла важливої ​​віхи на шляху до подолання фінансових прогалин минулого місяця, коли лідери ЄС погодилися надати кредит на 90 млрд євро на два роки. Україна повинна обслуговувати позику лише за умови, що Росія сплатить репарації після закінчення війни.

Також було завершено реструктуризацію боргу на суму 2,6 млрд доларів, пов'язаного з економічним зростанням.

Нова програма МВФ замінить поточну чотирирічну програму на 15,5 млрд доларів, з якої було виплачено близько 10,6 млрд доларів. Нова попередня угода передбачає, що війна закінчиться цього року, але включає "негативний сценарій", згідно з яким війна не закінчиться до 2028 року.