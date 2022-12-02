Глава МВФ попередила про ризики для економіки Азії через російське вторгнення в Україну

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва наголосила на ризиках для економічних перспектив Азії, закликавши політиків відновити свої резерви на випадок майбутніх потрясінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Георгієва сказала, що економіки, що входять до Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), є "світлою плямою" у світовій економіці: зростання прогнозується на рівні 5% цього року і трохи сповільниться у 2023 році.

Але вона попередила, що перспективи "виключно" невизначені і в них переважають ризики, такі як наслідки війни Росії проти України, глобальне фінансове посилення та уповільнення зростання Китаю.

"Ще одна невідкладна глобальна проблема - це інфляція. Очікується, що цього року в Азії вона становитиме в середньому лише 4%. Але інфляційний тиск у регіоні зростає", - сказала Георгієва.

За її словами, невідомо, як довго триватиме цей шок і чи можуть статися інші потрясіння. "Але нам потрібно відновити та зберегти буфери і бути готовими повною мірою використати наш набір інструментів політики", - заявила вона.

Суворі карантинні заходи, введені Китаєм у зв'язку з COVID-19, вплинули на глобальне зростання, що й без того сповільнюється, послаблюючи внутрішню економічну активність і порушуючи ланцюжки поставок для виробників по всьому світу.

Наслідки уповільнення зростання у Китаї були особливо болючими в Азії, де у листопаді промислова активність впала по всьому регіону.

Деякі країни, що розвиваються, також були змушені підняти відсоткові ставки для боротьби з відпливом капіталу, викликаним підвищенням відсоткових ставок у США, ціною шкоди для їх крихкої економіки.