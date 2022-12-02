Глава МВФ предупредила о рисках для экономики Азии из-за российского вторжения в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Георгиева сказала, что экономики, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), являются "светлым пятном" в мировой экономике: рост прогнозируется на уровне 5% в этом году и немного замедлится в 2023 году.

Но она предупредила, что перспективы "исключительно" неопределенны и в них преобладают риски, такие как последствия войны России против Украины, глобальное финансовое ужесточение и замедление роста Китая.

"Еще одна неотложная глобальная проблема - это инфляция. Ожидается, что в этом году в Азии она составит в среднем всего 4%. Но инфляционное давление в регионе растет", - сказала Георгиева.

По ее словам, неизвестно, как долго продлится этот шок и могут ли произойти другие потрясения. "Но нам нужно восстановить и сохранить буферы и быть готовыми в полной мере использовать наш набор инструментов политики", - заявила она.

Строгие карантинные меры, введенные Китаем в связи с COVID-19, повлияли на и без того замедляющийся глобальный рост, ослабляя внутреннюю экономическую активность и нарушая цепочки поставок для производителей по всему миру.

Последствия замедления роста в Китае были особенно болезненными в Азии, где в ноябре промышленная активность упала по всему региону.

Некоторые развивающиеся страны также были вынуждены поднять процентные ставки для борьбы с оттоком капитала, вызванным повышением процентных ставок в США, ценой ущерба для их хрупкой экономики.