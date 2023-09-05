Глава МВФ оцінила втрати світової економіки від війни Росії проти України та пандемії

Світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, війни, кліматичних явищ та кризи вартості життя. Відновлення після цих потрясінь продовжується, але повільно та нерівномірно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВФ Крісталіни Георгієвої на саміті АСЕАН .

"Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії", - сказала він.

За її словами, цей економічний "шрам" великий і нерівномірно розподілений країнами. З найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше.

"Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни Росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі ", - сказала Георгієва.

При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.

Прогнози МВФ

Нагадаємо, у липні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання світової економіки у 2023 році з 2,8% до 3,0%, прогноз по 2024 році залишився тим самим - 3,0%.

МВФ прогнозує зростання економіки України у 2023 році на 1-3% після падіння на 29% у 2022 році через війну.