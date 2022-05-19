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Глава МВФ опасается новых вспышек инфляции в глобальном масштабе

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Мировым финансовым лидерам, возможно, придется привыкнуть к борьбе с многочисленными источниками инфляционного давления. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что шоков будет еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева сообщила агентству Reuters в кулуарах встречи министров финансов и управляющих центральными банками G7 в Германии, что центральным банкам становится все труднее снижать инфляцию, не вызывая рецессии.

По ее словам, это происходит из-за растущего давления на цены на энергоносители и продукты питания из-за войны России против Украины, политики нулевого COVID в Китае, которые сократили производство, и необходимости переупорядочить цепочки поставок, чтобы сделать их более устойчивыми.

"Я думаю, что нам нужно начать свыкаться с тем, что это может быть не последний шок", - сказала она, отметив, что перестала рассматривать инфляцию как "временный" одноразовый шок, когда вспышка штамма Omicron COVID-19 произошла осенью прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что она "становится все более оптимистичной" в отношении того, что соглашение G7 о предоставлении нового бюджетного финансирования Украине может быть достигнуто. Деньги помогут стране избежать гиперинфляции.

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МВФ