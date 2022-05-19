Глава МВФ побоюється нових спалахів інфляції в глобальному масштабі

Георгієва повідомила агентству Reuters в кулуарах зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральними банками G7 в Німеччині, що центральним банкам стає все важче знижувати інфляцію, не викликаючи рецесії.

За її словами, це відбувається через зростаючий тиск на ціни на енергоносії і продукти харчування через війну Росії проти України, політики нульового COVID в Китаї, які скоротили виробництво, і необхідності переупорядкувати ланцюжки поставок, щоб зробити їх більш стійкими.

"Я думаю, що нам потрібно почати звикатися з тим, що це може бути не останній шок", - сказала вона, зазначивши, що перестала розглядати інфляцію як "тимчасовий" одноразовий шок, коли спалах штаму Omicron COVID-19 стався восени минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що вона "стає все більш оптимістичною" щодо того, що угода G7 про надання нового бюджетного фінансування Україні може бути досягнута. Гроші допоможуть країні уникнути гіперінфляції.