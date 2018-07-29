Глава МВД Италии заявил, что ЕС пытается обмануть Британию по Brexit

По его мнению, Мэй должна быть готова выйти из переговоров без соглашения

Глава МВД Италии и вице-премьер-министр Маттео Сальвини обвинил Европейский союз в попытке "обмануть" Великобританию в переговорах по Brexit (выход страны из ЕС). Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

Сальвини призвал британского премьер-министра Терезу Мэй принять более жесткую позицию в переговорах с ЕС по Brexit, отметив: "Мой опыт в Европейском парламенте подсказывает мне, что или вы отстаиваете себя, либо они обманывают вас".

По его мнению, Мэй должна быть готова выйти из переговоров без соглашения: "Потому что с некоторыми принципами нет необходимости быть гибкими, и вы не должны отступать".

Напомним, 24 июля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она возглавит переговоры с Евросоюзом, а департамент по вопросам Brexit переключится на подготовку к выходу страны из блока.

Специальное подразделение в офисе Мэй течение последних месяцев играло все большую роль в переговорах по Brexit, а ее заявление во вторник формализует такую ответственность.