Глава МВС Італії заявив, що ЄС намагається обдурити Британію щодо Brexit

Новини Політика 29.07.2018 - 17:19
Фото: Маттео Сальвіні (flickr.com/Politica Italia)
Фото: Маттео Сальвіні (flickr.com/Politica Italia)

На його думку, Мей повинна бути готова вийти з переговорів без угоди

Глава МВС Італії і віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні звинуватив Європейський союз в спробі "обдурити" Велику Британію у переговорах про Brexit (вихід країни з ЄС). Про це він заявив в інтерв'ю The Sunday Times.

Сальвіні закликав британського прем'єр-міністра Терезу Мей прийняти більш жорстку позицію в переговорах з ЄС про Brexit, зазначивши: "Мій досвід в Європейському парламенті підказує мені, що ви або відстоюєте себе, або вони обманюють вас".

На його думку, Мей повинна бути готова вийти з переговорів без угоди: "Тому що за деякими принципами немає необхідності бути гнучкими, і ви не повинні відступати".

Нагадаємо, 24 липня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вона очолить переговори з Євросоюзом, а департамент з питань Brexit переключиться на підготовку до виходу країни з блоку. 

Так, спеціальний підрозділ в офісі Мей протягом останніх місяців відігравав все більшу роль у переговорах про Brexit, а її заява у вівторок формалізує таку відповідальність.

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Теги:  Великобритания,  Тереза Мэй,  выход ВБ из ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС