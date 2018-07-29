Глава МВС Італії заявив, що ЄС намагається обдурити Британію щодо Brexit

На його думку, Мей повинна бути готова вийти з переговорів без угоди

Глава МВС Італії і віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні звинуватив Європейський союз в спробі "обдурити" Велику Британію у переговорах про Brexit (вихід країни з ЄС). Про це він заявив в інтерв'ю The Sunday Times.

Сальвіні закликав британського прем'єр-міністра Терезу Мей прийняти більш жорстку позицію в переговорах з ЄС про Brexit, зазначивши: "Мій досвід в Європейському парламенті підказує мені, що ви або відстоюєте себе, або вони обманюють вас".

На його думку, Мей повинна бути готова вийти з переговорів без угоди: "Тому що за деякими принципами немає необхідності бути гнучкими, і ви не повинні відступати".

Нагадаємо, 24 липня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вона очолить переговори з Євросоюзом, а департамент з питань Brexit переключиться на підготовку до виходу країни з блоку.

Так, спеціальний підрозділ в офісі Мей протягом останніх місяців відігравав все більшу роль у переговорах про Brexit, а її заява у вівторок формалізує таку відповідальність.