Глава МВД Германии заявил о завершении спора с Меркель относительно беженцев

Он также заверил, что и впредь может тесно сотрудничать с Меркель

Министр внутренних дел Федеративной Республики Германия Хорст Зеегофер заявил, что его спор с канцлером Германии Ангелой Меркель вокруг политики в отношении беженцев остался в прошлом. Об этом Зеегофер сказал в беседе с журналистами немецкого издания Bild am Sonntag, сообщает DW.

Так, Зеегофер сообщил, что спору положил конец достигнутый ранее компромисс между двумя консервативными партиями - ХДС и ее баварской сестринською партией ХСС, которую представляет Зеегофер.

"Мы смотрим вперед", - отметил министр.

Он также заверил, что и далее может тесно сотрудничать с Меркель.

В разговоре с журналистами Зеегофер также обратил внимание на то, что заключенный компромисс относительно миграционной политики поможет устранить причину популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Напомним, ранее сообщалось, что Лидеры партий Германии проведут переговоры для решения политического кризиса.

Также добавим, что ранее глава МВД Германии заявив о готовности к отставке.